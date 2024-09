Meteo Modugno, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Modugno indicano una settimana con variazioni significative. Lunedì, cielo coperto con pioggia moderata al mattino e leggero aumento delle temperature. Martedì, copertura nuvolosa in aumento con piogge leggere e temperature stabili. Mercoledì, cielo sereno e stabilità termica. Giovedì, nuvolosità in aumento con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Consigliabile monitorare le previsioni per adeguarsi ai cambiamenti climatici.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Modugno, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C, con una percezione di +30,3°C a causa dell’umidità al 60%. Il vento soffierà a 18km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 34,4km/h. Non sono previste precipitazioni.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non cambierà molto. Si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà moderato, con velocità di 11,6km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 3.14mm con umidità al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 99%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai +25,8°C e percepite a +25,9°C. Il vento soffierà a 27,9km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 39km/h. La probabilità di precipitazioni è del 4%, con umidità al 58%.

In serata, il cielo si schiarirà, diventando sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +25,7°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà ancora presente, con velocità di 23,3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 54%.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento soffierà a 22,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 39,5km/h. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 56%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa all’88%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento sarà fresco, con velocità di 23km/h provenienti da Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 5%, con umidità al 56%.

Durante la mattinata, la situazione meteorologica peggiorerà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 94%. Le temperature saranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà teso, con velocità di 22,6km/h provenienti da Ovest. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 9mm con umidità al 54%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà alta al 92%. Le temperature si attesteranno sui +24°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà teso, con velocità di 22,2km/h provenienti da Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 5%, con umidità al 54%.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa all’89%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,9°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento sarà teso, con velocità di 22,4km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 56%.

Mercoledì 11 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento sarà vivace, con velocità di 17,7km/h provenienti da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 64%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno sui +23,2°C, con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà vivace, con velocità di 17,5km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 64%.

Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,5°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 12,8km/h provenienti da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 58%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non cambierà, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 12,6km/h provenienti da Nord. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 52%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,6°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento sarà leggero, con velocità di 13,9km/h provenienti da Nord. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 43%.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C, con una percezione di +25°C. Il vento sarà vivace, con velocità di 13,4km/h provenienti da Sud. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 65%.

Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno sui +24,7°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento sarà vivace, con velocità di 12,5km/h provenienti da Sud. Non sono previste precipitazioni, con umidità al 64%.

Durante la mattinata, il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,3°C. Il vento sarà moderato, con velocità di 12,5km/h provenienti da Sud. La probabilità di precipitazioni è del 2%, con umidità al 55%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con cielo coperto al 99%. Le temperature si attesteranno sui +26,4°C, con una percezione di +26,4°C. Il vento sarà moderato, con velocità di 12,4km/h provenienti da Sud. La probabilità di precipitazioni è del 2%, con umidità al 49%.

In serata, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,3°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà moderato, con velocità di 12,6km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni è del 2%, con umidità al 44%.

In conclusione, i prossimi giorni a Modugno saranno caratterizzati da variazioni meteorologiche significative, con piogge moderate e coperture nuvolose variabili. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni atmosferiche in evoluzione.

