Meteo Mola di Bari, le previsioni per il weekend 6 – 8 Settembre

Le previsioni meteo per Mola di Bari indicano un Venerdì con cielo sereno durante la notte, seguito da una mattina serena e un pomeriggio completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +26-28°C, con venti leggeri e umidità tra il 57% e il 70%. Sabato il cielo sarà coperto con temperature stabili, mentre Domenica si prevede sereno al mattino e coperto la sera. Le temperature oscilleranno tra +25-29°C, con venti moderati e umidità tra il 43% e il 71%.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Mola di Bari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a circa 20,2km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C, con una brezza che soffierà da Nord Ovest a circa 18,5km/h. L’umidità diminuirà al 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +28,8°C, con venti provenienti da Nord Est a 17,2km/h. L’umidità aumenterà al 57% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature intorno ai +26,5°C. La brezza leggera da Est – Nord Est soffierà a 3,1km/h, mentre l’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sui 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte a Mola di Bari, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’81%. Le temperature si manterranno stabili sui +26,1°C, con una brezza leggera da Nord Ovest a circa 5,4km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sui 1014hPa.

La mattina vedrà un cielo nuvoloso con una copertura al 44%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C, con venti da Nord a 12,2km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà ancora coperto al 100%, con temperature massime di +28°C. I venti da Nord soffieranno a 13,2km/h, mentre l’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sui 1015hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto al 95%, con temperature intorno ai +27,6°C. La brezza leggera da Nord soffierà a 13,3km/h, mentre l’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sui 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte a Mola di Bari, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura al 48%. Le temperature si manterranno stabili sui +25,7°C, con una brezza leggera da Nord – Nord Est a circa 5,7km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sui 1014hPa.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura al 0%. Le temperature saliranno fino a +27°C, con venti da Nord a 8,2km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, con temperature massime di +29,4°C. I venti da Nord soffieranno a 13,2km/h, mentre l’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

In serata il cielo si coprirà completamente, con temperature intorno ai +27,8°C. La brezza vivace da Sud – Sud Est soffierà a 20,3km/h, mentre l’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sui 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Mola di Bari si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì coperta, Sabato con cielo nuvoloso e Domenica con cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con venti che non supereranno i 20km/h e un’umidità che oscillerà tra il 50% e il 70%. Resta comunque consigliabile tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni.

