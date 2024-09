Meteo Mola di Bari, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una settimana inizialmente piovosa con temperature piacevoli, seguite da un calo delle precipitazioni e un aumento delle temperature verso metà settimana. Lunedì, cielo coperto con piogge e brezza tesa. Martedì, nubi sparse e brezza da Ovest. Mercoledì, cielo sereno e brezza da Nord. Giovedì, cielo coperto con piogge e brezza da Sud. Consigliabile monitorare eventuali cambiamenti.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Mola di Bari, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,2°C, con una percezione di +30,4°C a causa di una brezza tesa proveniente da Sud – Sud Est con velocità fino a 35,2km/h e raffiche fino a 35,2km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Al mattino, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +27,9°C, percepite come +31,1°C a causa della brezza tesa da Sud con velocità fino a 43,6km/h. Le precipitazioni saranno di 0.18mm di pioviggine, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una percezione di +24,8°C a causa del vento forte da Sud con velocità fino a 57,4km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’80%, con un’umidità del 67% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

In serata, le nubi si diraderanno portando ad una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature saranno intorno ai +26°C, con una percezione di +26°C grazie alla brezza tesa da Sud Ovest con velocità fino a 33,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 17%, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1003hPa.

Martedì 10 Settembre

Nella notte a Mola di Bari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno stabili sui +24,1°C, con una percezione di +24°C grazie alla brezza tesa da Ovest con velocità fino a 37,3km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1005hPa.

Al mattino, le nubi sparse copriranno il cielo al 51%. Le temperature si attesteranno sui +24,2°C, percepite come +24,1°C a causa della brezza tesa da Ovest con velocità fino a 37,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 5%, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno portando ad una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una percezione di +26,2°C grazie alla brezza tesa da Nord Ovest con velocità fino a 30,5km/h. La probabilità di pioggia sarà del 47%, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1006hPa.

In serata, la pioggia farà nuovamente la sua comparsa con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature saranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,6°C a causa della brezza vivace da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 23,9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.18mm di pioviggine, con un’umidità del 68% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte a Mola di Bari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno stabili sui +24,2°C, con una percezione di +24,3°C grazie alla brezza tesa da Nord Ovest con velocità fino a 28,9km/h. L’umidità sarà del 65% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Al mattino, il cielo sereno regnerà sovrano con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,9°C, percepite come +24,8°C grazie alla brezza vivace da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 24,8km/h. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo limpido continuerà a dominare con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,4°C, con una percezione di +26,4°C grazie alla brezza tesa da Nord con velocità fino a 13,5km/h. L’umidità sarà del 54% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

In serata, il cielo sereno non darà spazio alle nuvole con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saranno intorno ai +24,9°C, con una percezione di +24,9°C grazie alla brezza tesa da Sud con velocità fino a 31,2km/h. L’umidità sarà del 61% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Giovedì 12 Settembre

Nella notte a Mola di Bari, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili sui +24,6°C, con una percezione di +24,8°C grazie alla brezza tesa da Sud – Sud Est con velocità fino a 28,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 6%, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Al mattino, il cielo coperto prevarrà con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +25,8°C, percepite come +25,9°C a causa della brezza vivace da Sud con velocità fino a 26,7km/h. La probabilità di pioggia sarà del 16%, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,9°C, con una percezione di +27,4°C grazie alla brezza vivace da Sud con velocità fino a 24,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 16%, con un’umidità del 51% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In serata, il cielo coperto continuerà a dominare con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saranno intorno ai +28°C, con una percezione di +28,1°C grazie alla brezza vivace da Sud con velocità fino a 25,1km/h. La probabilità di pioggia sarà del 15%, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Mola di Bari, si prevede un inizio settimana con piogge moderate e temperature gradevoli, seguito da una progressiva diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature verso metà settimana. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

