Meteo Molfetta, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Molfetta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. La brezza vivace proveniente da nord-nord ovest garantirà un clima fresco e piacevole. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di splendere senza ostacoli.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che varieranno da 22,9°C a 25,7°C. La velocità del vento si manterrà tra i 11 km/h e i 23 km/h, creando una leggera brezza che renderà l’aria particolarmente gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 47-60%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli continueranno a prevalere. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 24°C. Anche in questo frangente, il cielo si manterrà sereno, offrendo un’atmosfera tranquilla e piacevole per le attività serali all’aperto. L’umidità rimarrà costante, attorno al 52-55%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli. Giovedì e venerdì si prevede un quadro simile, con cieli sereni e temperature che varieranno tra i 24°C e i 26°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 19.3 NNO max 26.5 Maestrale 54 % 1008 hPa 3 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 24.4 NO max 32.1 Maestrale 58 % 1008 hPa 6 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 21.5 ONO max 27.8 Maestrale 60 % 1008 hPa 9 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 14 NO max 14.4 Maestrale 51 % 1009 hPa 12 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 11.9 N max 12.9 Tramontana 47 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 14.4 NNE max 12.5 Grecale 52 % 1008 hPa 18 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 9.1 ENE max 9.4 Grecale 55 % 1009 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 11.4 S max 24.3 Ostro 52 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:05

