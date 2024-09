Meteo Mondragone, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Mondragone indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore del giorno. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 22,6°C, mentre i venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio e la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo a Mondragone saranno caratterizzate da pioggia leggera. La temperatura si attesterà intorno ai 18,4°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La velocità del vento sarà di circa 4,5 km/h proveniente da Est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo previsto di 0,48 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge leggere, sebbene con una diminuzione della loro intensità. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22,6°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 31% al 14%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 11,5 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà al 61%.

Nel pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le poche nuvole presenti nel cielo permetteranno l’ingresso di un po’ di sole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno assenti, e la probabilità di pioggia scenderà al 59%. I venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 12,8 km/h.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 2%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 79%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Mondragone evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.4° perc. +18.4° 0.48 mm 4.5 E max 6.4 Levante 81 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.69 mm 4.1 ENE max 5.7 Grecale 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 72 % 5.4 E max 8.4 Levante 78 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.15 mm 5.8 S max 8.1 Ostro 63 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.5° 0.28 mm 11.5 SSO max 10.9 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 poche nuvole +22.2° perc. +22.1° prob. 59 % 11.5 SSO max 11.1 Libeccio 62 % 1013 hPa 18 poche nuvole +19.9° perc. +19.8° prob. 51 % 1.4 OSO max 2.8 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° prob. 2 % 5.7 NE max 6.1 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:02

