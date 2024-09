Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 24,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,2 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, oscillando attorno all’80%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% verso le prime ore del mattino. La mattina continuerà a presentarsi con cielo coperto e temperature in lieve aumento, fino a toccare i 20,6°C intorno alle 08:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 64%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da est.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a cambiare. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con il 91% di nuvole. A partire dalle 15:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potrebbero raggiungere 0,1 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 22%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 79%.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 18,2°C. L’umidità continuerà a essere alta, superando l’84%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di frescura aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo a partire da lunedì, con un graduale aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità di godere di giornate più soleggiate nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 6.7 NNE max 6.7 Grecale 80 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 6.6 NNE max 6.7 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.2 ENE max 7.6 Grecale 70 % 1019 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 3.9 SE max 4.9 Scirocco 57 % 1018 hPa 13 cielo coperto +24.8° perc. +24.7° prob. 8 % 2.1 SSO max 5.8 Libeccio 52 % 1017 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° prob. 22 % 9.5 SO max 15.2 Libeccio 72 % 1016 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 2.9 O max 3.4 Ponente 81 % 1017 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 3 % 2.6 NO max 2.8 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:09

