Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Giovedì 12 Settembre a Monsummano Terme si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un predominio di piogge e cieli coperti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, che proseguirà per gran parte della mattinata, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere la sensazione di freschezza più accentuata, specialmente nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 6,9 km/h, aumentando gradualmente nel corso delle ore. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che raggiungeranno i 0,7 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. La pioggia continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra 18,6°C e 20,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 27,9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 0,48 mm. La probabilità di pioggia sarà alta, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e indumenti impermeabili.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 19°C e 21,1°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 26 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La pioggia leggera riprenderà, con accumuli che potranno raggiungere i 0,38 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si attenuerà, portandosi a 12,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e cieli coperti, si prevede un graduale ritorno al sole e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.8° perc. +19.2° 0.58 mm 7.6 SO max 22.7 Libeccio 94 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +19.1° perc. +19.4° 1.09 mm 22.8 SO max 47 Libeccio 89 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.37 mm 25.8 SO max 47.9 Libeccio 84 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +20.6° perc. +20.6° 0.21 mm 28.9 OSO max 50 Libeccio 73 % 1005 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° prob. 1 % 28.3 SO max 45.8 Libeccio 60 % 1004 hPa 16 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° prob. 19 % 21.7 SO max 41.5 Libeccio 63 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° prob. 41 % 22.2 OSO max 38.8 Libeccio 64 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.24 mm 5.8 ONO max 20.6 Maestrale 82 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:27

