Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Monsummano Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 93%, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, che aumenterà nelle prime ore del mattino. Con l’arrivo dell’alba, le temperature tenderanno a salire leggermente, ma le precipitazioni si intensificheranno, portando a una mattinata piovosa.

Nel dettaglio, durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 16,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità moderata, accumulando circa 0,5mm di pioggia. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che si aggireranno intorno ai 4-5 km/h. L’umidità sarà alta, oscillando attorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Sebbene la pioggia leggera persisterà fino alle prime ore del pomeriggio, si prevede che il cielo diventi coperto senza ulteriori precipitazioni significative. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,2°C intorno alle 16:00, mentre l’umidità rimarrà elevata. I venti si manterranno leggeri, con una leggera diminuzione della loro intensità.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 15-16°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza. I venti saranno deboli e prevalentemente orientati verso sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monsummano Terme indicano una giornata di pioggia leggera e cieli coperti, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 11 % 1.8 E max 2.9 Levante 88 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.14 mm 2.6 E max 3.6 Levante 91 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.44 mm 4.5 ENE max 7 Grecale 95 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.67 mm 4 ENE max 6.9 Grecale 95 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.38 mm 4 NNE max 3.9 Grecale 90 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 48 % 1.5 NNE max 5.2 Grecale 90 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +16° prob. 8 % 1.5 S max 4.4 Ostro 94 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 11 % 2.7 SSO max 5.4 Libeccio 94 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.