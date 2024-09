Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della mattinata, con piogge leggere che si registreranno già dalle prime ore del giorno. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +15°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’81%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a essere instabili. Le temperature si aggireranno tra i +15,2°C e i +16,9°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La pioggia leggera accompagnerà la giornata, con accumuli che potranno raggiungere i 0,4mm entro le ore 06:00. La velocità del vento si manterrà tra i 15 km/h e i 22,6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di +18,7°C. Le piogge continueranno a cadere, con intensità variabile, e si registreranno accumuli di pioggia leggera, specialmente nelle ore centrali della giornata. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 28%, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 70%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai +14,5°C. Le piogge diventeranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 1,41mm. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità media di circa 13 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’89%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme indicano una giornata di Martedì 17 Settembre caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° prob. 20 % 13.9 NE max 27 Grecale 69 % 1011 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 29 % 14.8 NE max 28.6 Grecale 76 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.36 mm 15.2 NE max 32.5 Grecale 84 % 1014 hPa 10 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° prob. 54 % 22.6 NE max 40.9 Grecale 70 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° prob. 28 % 25.6 NE max 42.7 Grecale 57 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +16.1° perc. +15.7° 0.12 mm 19.8 NNE max 38.4 Grecale 74 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.8 mm 13.8 NNE max 32.3 Grecale 84 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +14.9° 0.77 mm 16.6 NNE max 41.5 Grecale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:18

