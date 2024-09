Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 14 Settembre a Monsummano Terme si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nubi nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con un picco intorno ai 21,1°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’umidità rimarrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, creando un’atmosfera fresca e leggermente umida.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, sfiorando il 99%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. L’umidità, in questa fase, scenderà al 39%, rendendo l’aria più respirabile.

Il pomeriggio porterà con sé temperature massime di circa 21,1°C, mantenendo il cielo coperto. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 5,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 37%, garantendo un clima relativamente secco.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14,6°C. Il cielo rimarrà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 57%. I venti si manterranno leggeri, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Monsummano Terme nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che la situazione meteorologica rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della frescura serale.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.1° perc. +10° Assenti 3.9 NNE max 5 Grecale 66 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.4° perc. +9.1° Assenti 5.2 NNE max 5.5 Grecale 64 % 1013 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 1.4 NNE max 2.8 Grecale 54 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.1° perc. +18.2° Assenti 5.3 SSO max 5.3 Libeccio 42 % 1013 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.2° Assenti 5.4 SSO max 6.4 Libeccio 37 % 1013 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° Assenti 2.8 OSO max 4.8 Libeccio 49 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 60 % 1016 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.4° Assenti 7 NNE max 6.6 Grecale 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:23

