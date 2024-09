Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche l’umidità, che si attesterà attorno al 75%.

Nella notte, le condizioni saranno di poche nuvole e le temperature si aggireranno intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 2%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’inizio di piogge leggere. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un’intensificazione delle piogge, con accumuli che si avvicineranno a 0,52mm entro le 9:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continuano a segnalare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 40% e le precipitazioni saranno più frequenti, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,38mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a 15,5°C e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 80%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà accentuata.

In conclusione, le previsioni meteo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con una leggera attenuazione delle piogge, ma l’umidità rimarrà elevata. Sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +14° prob. 2 % 2.6 SSE max 10.4 Scirocco 74 % 1014 hPa 3 poche nuvole +14.7° perc. +14.3° prob. 17 % 3.7 SSE max 8.9 Scirocco 80 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.24 mm 4.2 SO max 8.2 Libeccio 75 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.8 mm 7.2 OSO max 9.4 Libeccio 67 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20° 0.45 mm 6.4 O max 8.9 Ponente 61 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.14 mm 3.7 NO max 5.2 Maestrale 60 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.11 mm 4.6 E max 4.5 Levante 78 % 1011 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 4 % 7.3 E max 7 Levante 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:57

