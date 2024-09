Meteo Montalto Uffugo, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montalto Uffugo di Sabato 14 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’attenzione particolare alle precipitazioni che, seppur leggere, si presenteranno in diverse fasce orarie.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, le piogge leggere continueranno a cadere, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’85-91%. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 16°C, mentre la velocità del vento varierà da 8,4 km/h a 24,4 km/h, proveniente prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75-79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. Dalle 06:00 alle 12:00, si continueranno a registrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, passando dal 71% al 56%. Il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra 8,4 km/h e 18 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 62-75%, mentre le probabilità di pioggia si manterranno intorno all’88%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il sopravvento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa scenderà al 25%, e le probabilità di precipitazioni si ridurranno drasticamente. Tuttavia, verso le ore serali, si prevede un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 14°C.

La sera porterà un incremento della nuvolosità, con temperature che si attesteranno tra i 13°C e i 14°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 55%. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 74-77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montalto Uffugo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Domenica. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere. La settimana si prospetta variabile, con possibili schiarite alternate a momenti di pioggia.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.5 mm 24.4 O max 40.8 Ponente 79 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.53 mm 14.5 O max 28.8 Ponente 75 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +15.8° 0.34 mm 8.4 ONO max 18.5 Maestrale 75 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +17.8° 0.34 mm 12.2 O max 25.3 Ponente 62 % 1012 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 88 % 18 O max 26.2 Ponente 52 % 1012 hPa 15 poche nuvole +19.4° perc. +18.7° prob. 41 % 12.6 OSO max 15.8 Libeccio 50 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.2° 0.44 mm 7.1 NNO max 10.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +13.5° perc. +12.9° 0.11 mm 4.5 NE max 5.6 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:01

