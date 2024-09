Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Montecatini Terme nella giornata di Domenica 29 Settembre si presenteranno con un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno nel corso della giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 21,1°C intorno a mezzogiorno. La presenza di nuvole sparse accompagnerà il pomeriggio, mentre la sera si prevede un graduale diradamento delle nubi. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 12°C e i 13,2°C, con un cielo sereno e una bassa percentuale di copertura nuvolosa. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 93% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19,3°C alle 09:00 e i 21°C a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63% verso le 17:00. La sera porterà un graduale diradamento delle nubi, con temperature che scenderanno fino a 13,6°C alle 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un successivo aumento della copertura nuvolosa, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una leggera variabilità del cielo. Gli amanti del clima mite troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Montecatini Terme in questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.5° Assenti 10.2 NNE max 13.8 Grecale 85 % 1020 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 11.4 NE max 18.6 Grecale 84 % 1021 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 9.7 NE max 21 Grecale 69 % 1022 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +19.7° Assenti 8.6 ENE max 14.1 Grecale 46 % 1023 hPa 13 nubi sparse +20.9° perc. +20.2° Assenti 6 E max 7.5 Levante 46 % 1022 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 4.6 NNE max 5.9 Grecale 58 % 1022 hPa 19 poche nuvole +14.3° perc. +13.6° Assenti 4.9 NE max 6.7 Grecale 68 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 5.1 NNE max 5.6 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:56

