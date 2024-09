Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montecatini Terme di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 11,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, raggiungendo temperature massime di circa 20,9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 7 km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12,9°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 60%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,5°C. La situazione non varierà molto nelle ore successive, con temperature che si manterranno stabili. Dalle prime ore del giorno, il cielo si coprirà completamente, portando a una mattina caratterizzata da un clima fresco e umido, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La sera si presenterà con un cielo ancora nuvoloso, ma con un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un abbassamento della temperatura fino a 12,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Sabato 14 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e fresca, ideale per attività al coperto o passeggiate nel verde, approfittando della bellezza della natura circostante.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11° perc. +9.8° Assenti 4.5 NNE max 5.4 Grecale 65 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 5.9 NNE max 6 Grecale 62 % 1013 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 1.5 NE max 2.8 Grecale 53 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19° perc. +18.1° Assenti 5.7 SSO max 5.5 Libeccio 42 % 1013 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20° Assenti 6 SSO max 6.5 Libeccio 38 % 1013 hPa 16 cielo coperto +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.1 SO max 4.5 Libeccio 51 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.4° Assenti 6.6 NNE max 6.1 Grecale 61 % 1016 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.2° Assenti 7.5 NNE max 6.7 Grecale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:24

