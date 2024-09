Meteo Montevarchi, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano un giovedì caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,0°C e i 20,6°C, mentre l’umidità risulterà elevata, raggiungendo punte del 98% durante le ore notturne. I venti saranno prevalentemente deboli, con velocità comprese tra i 3,5 km/h e i 10,1 km/h, provenienti principalmente da nord e nord-est.

Durante la notte, Montevarchi sarà avvolta da una fitta pioggia, con intensità che varierà da moderata a leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,2°C, con un’umidità che si manterrà al 98%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo completamente coperto. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 6,3 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. Si prevede un cielo coperto, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque alta, attorno al 67%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 6,2 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,9°C, mentre l’umidità continuerà a oscillare tra il 73% e il 77%. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 57%. I venti saranno moderati, con velocità che potranno raggiungere i 10,1 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, ma le piogge tenderanno a diradarsi. Le temperature scenderanno fino a 13,5°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 94%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e nel fine settimana si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che dovrebbero schiarirsi progressivamente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.91 mm 4.4 NNO max 8.4 Maestrale 98 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +13.7° perc. +13.7° 0.2 mm 4.4 NNO max 5.5 Maestrale 97 % 1014 hPa 7 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 45 % 3.3 N max 5.1 Tramontana 92 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 42 % 6.6 N max 7.2 Tramontana 74 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +19.8° perc. +19.6° 0.17 mm 10.1 NNE max 9 Grecale 69 % 1014 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 57 % 7 NNE max 11.5 Grecale 77 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° prob. 2 % 8.1 NNE max 8.2 Grecale 93 % 1016 hPa 22 cielo coperto +13.5° perc. +13.4° prob. 1 % 6.9 NNE max 6.9 Grecale 94 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:11

