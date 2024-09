Meteo Montichiari, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Montichiari indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge leggere. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa del 100% e una leggera brezza. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, che continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio, con valori di temperatura che si attesteranno attorno ai 15-16°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno da 15,3°C a 14,7°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra i 2,4 km/h e i 4,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e si verificheranno piogge leggere a partire dalle 09:00, con accumuli di pioggia che raggiungeranno i 0,27 mm entro le 13:00. Le temperature percepite si manterranno costanti attorno ai 15-16°C, con una leggera brezza che accompagnerà le precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continuano a segnalare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,61 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 18,6 km/h.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si avvicineranno ai 0,29 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione meteo potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per il momento è opportuno prepararsi a una giornata di pioggia e cielo coperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.4 N max 3.5 Tramontana 82 % 1013 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 4.5 NNO max 5 Maestrale 83 % 1012 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° prob. 3 % 3.5 NE max 5.5 Grecale 77 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.19 mm 3.8 N max 4.4 Tramontana 86 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.27 mm 7.6 NNE max 11.4 Grecale 90 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.46 mm 10.5 NE max 18.6 Grecale 92 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.27 mm 10.9 NE max 19.8 Grecale 90 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +16.4° 0.29 mm 12.1 ENE max 22.4 Grecale 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:02

