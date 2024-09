Meteo Napoli, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Napoli di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un clima mite. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il sole si farà largo tra le nubi sparse, portando un aumento graduale delle temperature. Si prevede che il termometro raggiunga i 24°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 79%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 44%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 50%, garantendo un clima confortevole per il proseguimento della giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente sereno. Si prevede che anche nei giorni successivi, il meteo continuerà a favorire condizioni favorevoli per attività all’aperto, rendendo Napoli una meta ideale per chi desidera godere di un clima mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.3° perc. +20.2° Assenti 4 ENE max 5.7 Grecale 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 8.1 NNE max 8.8 Grecale 69 % 1014 hPa 6 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° Assenti 8.8 NNE max 10.2 Grecale 67 % 1015 hPa 9 nubi sparse +22.7° perc. +22.3° Assenti 5.4 NE max 7.1 Grecale 50 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.3° Assenti 6.8 SO max 9.6 Libeccio 45 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.6° perc. +24.4° Assenti 13.6 ONO max 13.6 Maestrale 50 % 1015 hPa 18 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 11.4 NO max 13.8 Maestrale 57 % 1017 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 6.9 N max 13.3 Tramontana 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:58

