Meteo Niscemi, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Niscemi si troverà ad affrontare un clima prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano che nel pomeriggio il cielo rimarrà nuvoloso, con una probabilità di pioggia contenuta. Infine, la sera porterà un parziale miglioramento, con schiarite che si alterneranno a momenti di nuvolosità.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Niscemi avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19,6°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,1 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle 05:00, con temperature che scenderanno leggermente, raggiungendo i 18,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 78%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% entro le 08:00. Le temperature saliranno fino a 22,4°C alle 08:00, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si attesterà intorno ai 24,8°C alle 11:00, per poi scendere a 23,6°C alle 13:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che raggiungeranno il 27%. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 14 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest-Sud Ovest.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C alle 19:00. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più soleggiate. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità per godere di giornate più luminose.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 3.2 ENE max 3.7 Grecale 78 % 1017 hPa 4 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 1.7 S max 3.6 Ostro 78 % 1017 hPa 7 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 5.1 SO max 8.1 Libeccio 67 % 1018 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 10 SO max 13.9 Libeccio 51 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 27 % 14.1 OSO max 20.2 Libeccio 61 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 20 % 6.8 SO max 8.9 Libeccio 68 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° prob. 10 % 4.9 SO max 6 Libeccio 82 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 2 % 1.2 SO max 4.2 Libeccio 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:50

