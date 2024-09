Meteo Niscemi, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Niscemi nel corso di Sabato 28 Settembre si preannunciano particolarmente favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo una visibilità ottimale. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 29°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si farà più sostenuto, mantenendo una direzione costante verso ovest.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da un massimo di 21,3°C a un minimo di 20,5°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, ma non ci saranno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il sole si farà sempre più intenso e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 07:00, si registreranno già 23,7°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, il picco termico si raggiungerà intorno a mezzogiorno, con 29,2°C e una leggera diminuzione dell’umidità al 45%. Il vento, che soffierà da ovest-sudovest, si intensificherà, raggiungendo punte di 20 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, mantenendosi comunque sopra i 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando da 18% a 57% entro le 17:00, ma senza alcuna previsione di pioggia. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un vento che si farà più teso.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con nuvole sparse che non influenzeranno la visibilità. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e condizioni prevalentemente serene. Domani, si prevede un leggero calo termico, ma senza significative variazioni rispetto a Sabato. Dopodomani, le temperature potrebbero tornare a salire, mantenendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.4° Assenti 3.4 ONO max 5 Maestrale 81 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20.7° perc. +20.9° Assenti 4.6 O max 6.3 Ponente 80 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.7° perc. +23.9° Assenti 6.1 O max 8.5 Ponente 65 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.4° perc. +28.6° Assenti 15.7 OSO max 17 Libeccio 46 % 1014 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +29.2° Assenti 20 OSO max 24.4 Libeccio 45 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.2° perc. +27.6° prob. 4 % 21.1 O max 29.3 Ponente 50 % 1013 hPa 19 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 8.8 NO max 16.6 Maestrale 69 % 1015 hPa 22 poche nuvole +22° perc. +22.2° Assenti 9.6 NNO max 14.7 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.