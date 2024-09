Meteo Niscemi, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si registreranno alcune piogge leggere, che si attenueranno nel corso della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità notevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si manterrà sereno con una temperatura di +20,6°C e una leggera brezza da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 59% intorno alle 04:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 81%.

La mattina inizierà con piogge leggere, che si registreranno tra le 07:00 e le 08:00, con temperature che varieranno da +22,5°C a +23,8°C. La pioggia sarà leggera, con accumuli di circa 0,24mm e 0,21mm rispettivamente. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 27,9 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni meteo miglioreranno, e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso, fino a diventare sereno.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà su condizioni di cielo sereno, con temperature che toccheranno un massimo di +26,4°C intorno alle 12:00. I venti si presenteranno freschi, con intensità che varierà tra 32,8 km/h e 35,3 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo valori intorno al 42%. La giornata si concluderà con temperature in calo, che scenderanno fino a +19,1°C nella sera, mantenendo il cielo sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità e possibili piogge nei giorni successivi, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.6° perc. +20.6° Assenti 15.2 O max 31.4 Ponente 74 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 2 % 14 O max 35 Ponente 81 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 9 % 19.3 O max 40.3 Ponente 73 % 1013 hPa 9 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° prob. 34 % 30.6 O max 42.5 Ponente 55 % 1013 hPa 12 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 28 % 33.4 O max 42.6 Ponente 42 % 1012 hPa 15 cielo sereno +25.2° perc. +24.9° Assenti 35.1 O max 42.9 Ponente 42 % 1012 hPa 18 cielo sereno +21.9° perc. +21.5° Assenti 27.3 ONO max 35.9 Maestrale 50 % 1013 hPa 21 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 21.5 NO max 34.4 Maestrale 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:09

