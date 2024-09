Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,5°C alle 07:00.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà prevalentemente coperto fino al pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 24°C nel primo pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 34%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Durante la sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C. La brezza leggera accompagnerà il calar della notte, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. Le previsioni meteo non segnalano precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente per tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Nocera Superiore suggeriscono una giornata nuvolosa ma senza piogge, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno di schiarite e temperature in aumento. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di poter godere di un cielo sereno e di temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.1° Assenti 4.4 ENE max 5.3 Grecale 48 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +16.6° Assenti 2.4 NE max 3 Grecale 48 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 2.3 ENE max 2.4 Grecale 48 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21° Assenti 4 O max 6.4 Ponente 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +22.7° Assenti 6.2 OSO max 11 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +22.5° Assenti 8.1 SSO max 8.1 Libeccio 36 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 2.1 ONO max 6 Maestrale 42 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.3° Assenti 2.6 N max 4.5 Tramontana 48 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:05

