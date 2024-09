Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% e temperature che saliranno fino a 24,4°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con una leggera diminuzione delle temperature e un parziale diradamento delle nubi. La sera porterà un cielo più sereno, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Nocera Superiore vedrà una temperatura di circa 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 33% e il 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo l’umidità attorno all’83%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 12 km/h, con direzione prevalentemente Sud. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa scenderà al 90%, mentre l’umidità rimarrà intorno al 66%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, con raffiche che non supereranno i 14 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 20°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteo continueranno a oscillare tra nubi sparse e momenti di sereno, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 4.2 SE max 5.4 Scirocco 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.7° prob. 1 % 5.9 SE max 7.5 Scirocco 84 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 1 % 6.4 SE max 9.4 Scirocco 80 % 1018 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.7° prob. 4 % 7.6 S max 10.9 Ostro 72 % 1018 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° Assenti 11.7 S max 13.4 Ostro 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° Assenti 11.9 S max 12.7 Ostro 69 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +22.1° Assenti 6.6 SSE max 10 Scirocco 81 % 1017 hPa 21 poche nuvole +20.9° perc. +21.4° Assenti 5.4 SE max 8 Scirocco 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:47

