Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Nocera Superiore si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si alterneranno a momenti di tregua. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,6°C e i 22,4°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%. La presenza di venti leggeri provenienti da est e sud-est contribuirà a rendere l’atmosfera umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, ma non si registreranno eventi significativi.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si assisterà a piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 1,33 mm. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere i 20,7°C alle 11:00, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 60%. I venti si presenteranno leggeri, con direzione est-nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge, che si manifesteranno in forma leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C, con una temperatura percepita simile. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 81%. Anche in questo intervallo, i venti saranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima umido.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione della pioggia, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita simile. La probabilità di pioggia sarà ancora presente, ma le precipitazioni si ridurranno a valori minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, per Martedì 17 Settembre, si dovrà fare i conti con un clima umido e piovoso, che potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di tenere a disposizione un ombrello e di prestare attenzione alle condizioni stradali, specialmente durante le ore di pioggia.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.1° prob. 50 % 5.7 ENE max 7.1 Grecale 68 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 34 % 5.4 ENE max 6.6 Grecale 65 % 1010 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 42 % 6.9 ESE max 9.9 Scirocco 72 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +17.3° perc. +17.1° 1.33 mm 7.6 E max 10.5 Levante 77 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 57 % 6.8 ESE max 13.2 Scirocco 51 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +21.2° perc. +21° 0.38 mm 9 SE max 11.8 Scirocco 60 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.31 mm 7.6 NE max 10.6 Grecale 79 % 1011 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 39 % 5.9 E max 8.7 Levante 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.