Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Nocera Superiore si presentano favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserveranno condizioni di cielo sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse nelle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 20,1°C e una massima che raggiungerà i 26,1°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1016 hPa. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,4°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 26,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 59% entro le ore centrali della giornata. La ventilazione rimarrà debole, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 25°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un’ulteriore diminuzione dell’umidità, che si attesterà intorno al 65%. La pressione atmosferica subirà una leggera fluttuazione, ma rimarrà sostanzialmente stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. La brezza leggera continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo un clima gradevole fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore indicano una giornata di Venerdì 27 Settembre caratterizzata da condizioni meteo favorevoli e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +21.1° Assenti 5.3 SE max 7.5 Scirocco 85 % 1016 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° Assenti 4.3 SE max 5.9 Scirocco 87 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +21.3° Assenti 3.8 SE max 5.2 Scirocco 83 % 1015 hPa 9 cielo sereno +24.5° perc. +24.8° Assenti 7.8 S max 8.9 Ostro 65 % 1015 hPa 12 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 10.6 S max 12 Ostro 59 % 1014 hPa 15 cielo sereno +25.1° perc. +25.4° Assenti 9.7 S max 10.2 Ostro 65 % 1013 hPa 18 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° Assenti 5.3 SE max 7.6 Scirocco 78 % 1014 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +22.2° Assenti 5.7 SE max 8 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:45

