Meteo Noicattaro, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Noicattaro indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature in aumento, seguite da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. I dati meteorologici suggeriscono che la giornata si svolgerà con condizioni favorevoli, ma con un cambiamento significativo nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,1 km/h da sud-sud est. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piacevole per le ore notturne.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo ancora sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 30,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 29%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 31,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 58% entro le 17:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 30,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che scenderanno a 24,3°C entro le 23:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche fino a 24,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 48%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 12%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noicattaro indicano una giornata inizialmente serena e calda, seguita da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di un clima più instabile. Si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, specialmente per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Noicattaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 10 S max 19.7 Ostro 61 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 7.8 S max 16.1 Ostro 65 % 1008 hPa 7 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° prob. 5 % 10.5 SSO max 16.2 Libeccio 48 % 1009 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +28.3° prob. 5 % 5.9 S max 13.1 Ostro 30 % 1008 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +30.2° Assenti 4.5 S max 21.1 Ostro 30 % 1007 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +28.2° prob. 4 % 21.8 SSO max 25.9 Libeccio 50 % 1007 hPa 19 cielo coperto +26.9° perc. +26.7° prob. 16 % 16.2 O max 25.6 Ponente 37 % 1008 hPa 22 cielo coperto +24.6° perc. +24.4° prob. 16 % 11.4 S max 17.7 Ostro 48 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:01

