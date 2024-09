Meteo Noicattaro, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Noicattaro si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. La mattina seguirà con cieli ancora sereni e temperature che saliranno fino a 21,5°C. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, ma senza alcuna precipitazione prevista, mantenendo una temperatura attorno ai 21°C. La sera si concluderà con cieli sereni e temperature che scenderanno nuovamente verso i 19°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Noicattaro godrà di un cielo sereno e una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 5% di nuvole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,8 km/h proveniente da Nord Ovest, creando una leggera brezza vivace. L’umidità sarà al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1018 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno da 17,6°C a 21,5°C. La velocità del vento si attesterà tra 15 km/h e 17,9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 50% a mezzogiorno, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si prevede una leggera variazione con l’arrivo di poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che scenderà a circa 11,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%.

La sera di Martedì si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,4 km/h, creando un’atmosfera tranquilla. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Noicattaro indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli prevalentemente sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 21°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere del clima autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 15 NO max 26.4 Maestrale 56 % 1018 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 15 ONO max 27.3 Maestrale 63 % 1017 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 17 NO max 25.4 Maestrale 62 % 1017 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 16.2 NO max 19.5 Maestrale 54 % 1017 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 15.4 N max 17.1 Tramontana 50 % 1015 hPa 16 poche nuvole +20.3° perc. +19.9° Assenti 11.6 NNE max 12.7 Grecale 58 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.4 NE max 2.8 Grecale 61 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 1 SSE max 2.7 Scirocco 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:29

