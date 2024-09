Meteo Nola, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi passare a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde.

Nella mattina, il meteo migliorerà notevolmente, con un passaggio a un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e i venti, provenienti principalmente da Nord-Est, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 35%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Est, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, ma non raggiungerà livelli critici, rimanendo sotto il 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. I venti, sebbene più deboli, continueranno a spirare da Est-Nord-Est, mantenendo l’atmosfera piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà negativamente il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Nola si presenteranno favorevoli, con una giornata caratterizzata da un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente ottime opportunità per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 8.2 OSO max 16.5 Libeccio 65 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 5 % 2 ESE max 3.7 Scirocco 67 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18° prob. 5 % 4.8 NE max 5.9 Grecale 69 % 1018 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 6.3 NE max 10.5 Grecale 44 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24.3° perc. +23.7° Assenti 16 NE max 14.8 Grecale 35 % 1019 hPa 15 poche nuvole +21.5° perc. +20.9° Assenti 10.7 ENE max 15.1 Grecale 43 % 1020 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +17.7° Assenti 12.6 ENE max 17.3 Grecale 49 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 12 ENE max 20.6 Grecale 53 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.