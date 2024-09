Meteo Noto, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Noto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella reale, senza significative escursioni termiche. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La mattina inizierà con un cielo sereno e una temperatura che salirà rapidamente, raggiungendo i 20,8°C alle 07:00. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà un comfort termico ottimale, con umidità che si manterrà attorno al 62%.

Proseguendo nella mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Il vento, sempre di debole intensità, varierà da Sud a Sud Ovest, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, rendendo l’aria fresca e respirabile.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 24°C e i 24,6°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza vivace da Sud Ovest porterà una sensazione di freschezza, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 53%.

La sera si presenterà con temperature in calo, attorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere sereno, senza nuvole in vista. La brezza leggera accompagnerà il calar del sole, mantenendo l’umidità intorno al 69%. Le temperature percepite saranno in linea con quelle reali, garantendo una serata confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze locali e delle attività all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con temperature che continueranno a mantenersi su livelli piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 7.6 NNE max 8.9 Grecale 70 % 1018 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 8 NNE max 9.8 Grecale 72 % 1018 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.2 NE max 6.9 Grecale 62 % 1018 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 8.4 S max 9.6 Ostro 48 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° Assenti 13.3 SSO max 16.7 Libeccio 51 % 1016 hPa 16 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 18.1 SO max 22.1 Libeccio 58 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21° perc. +21° Assenti 13.1 OSO max 15.7 Libeccio 69 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 7.8 O max 9.1 Ponente 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.