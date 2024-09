Meteo Novara, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Novara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un successivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,8°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, mentre la sera porterà nuovamente piogge leggere.

Durante la notte, le condizioni saranno piuttosto umide, con pioggia leggera che continuerà a cadere. Le temperature si manterranno attorno ai 13,3°C e la copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 20,6 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 16,5°C entro le 09:00. La pioggia si attenuerà, ma la nuvolosità resterà elevata, con una copertura che si manterrà al 100%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno prevalentemente da Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature raggiungeranno un picco di 20,4°C alle 15:00. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà presente, con una copertura che scenderà fino al 75%. Le probabilità di pioggia si manterranno basse, ma non si escludono brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche torneranno a deteriorarsi, con pioggia leggera prevista a partire dalle 19:00. Le temperature scenderanno fino a 14,2°C alle 22:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 24%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,82 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Novara nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un’alternanza di piogge e schiarite. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Dopodomani, le condizioni potrebbero stabilizzarsi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.14 mm 9.3 NO max 20.6 Maestrale 90 % 1011 hPa 3 nubi sparse +12.6° perc. +12.3° prob. 13 % 8.7 O max 12.6 Ponente 91 % 1010 hPa 6 nubi sparse +12.2° perc. +11.9° prob. 7 % 5.2 O max 7.7 Ponente 91 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° Assenti 5.2 O max 7 Ponente 74 % 1011 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° prob. 5 % 5.8 SO max 6.9 Libeccio 61 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° prob. 26 % 4.8 SSE max 5.9 Scirocco 60 % 1010 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° prob. 41 % 4.2 ESE max 4.5 Scirocco 75 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.55 mm 2.1 NNO max 5 Maestrale 88 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:13

