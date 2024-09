Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con cieli sereni. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo coperto. La sera si concluderà con condizioni di cielo completamente nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +12,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Proseguendo verso le prime ore del giorno, il cielo si manterrà sereno fino alle 06:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a +11,9°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 4,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno fino alle 12:00, con temperature che raggiungeranno un massimo di +21,4°C. L’umidità diminuirà progressivamente, arrivando al 41%. Tuttavia, già a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura di +21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +19,1°C alle 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 93% alle 17:00. Le condizioni di cielo coperto si manterranno anche durante la sera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La pressione atmosferica rimarrà costante intorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. La giornata di Mercoledì 18 Settembre si presenterà quindi come una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli ma in calo nel corso del pomeriggio e della sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 8.2 NNO max 15 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.2° perc. +11.4° Assenti 7.3 NNO max 11.2 Maestrale 71 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 4.5 NNO max 6 Maestrale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 1.7 SSO max 2.2 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 4 SSE max 3.5 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.4° Assenti 8.7 SSE max 7.8 Scirocco 48 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 3.3 NO max 4.9 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 3.2 NO max 4.1 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

