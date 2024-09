Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un miglioramento nel corso della mattinata e un pomeriggio prevalentemente sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, accompagnato da possibili piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C e i 24,9°C durante la giornata, mentre la velocità del vento varierà da leggera a moderata.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 39%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 4,2 km/h da Nord-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% alle 01:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 16,6°C.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Alle 07:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 17,6°C, con una leggera brezza da Nord-Nord Ovest. Proseguendo fino a mezzogiorno, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 24,6°C alle 12:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 38%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco massimo di 24,9°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 4,4 km/h e i 8,4 km/h. Tuttavia, a partire dalle 18:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura in calo fino a 20,9°C.

La sera porterà con sé un cambiamento significativo, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 19:00. La temperatura scenderà ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 18,9°C alle 20:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che toccheranno il 32%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano un Venerdì che inizierà con condizioni nuvolose, ma che si trasformerà in una giornata prevalentemente serena, per poi chiudersi con un ritorno delle nubi e possibili piogge. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo di prepararsi a un fine settimana variabile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +17° prob. 2 % 4.2 NNE max 4.7 Grecale 74 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° prob. 2 % 5.9 NNO max 7.7 Maestrale 74 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +15.9° Assenti 6.7 N max 11.6 Tramontana 69 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.1° Assenti 5.1 NNO max 7 Maestrale 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° Assenti 4.1 SSO max 5.2 Libeccio 38 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 8.2 SSE max 7.2 Scirocco 40 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 7.6 ESE max 19.2 Scirocco 58 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.5° prob. 28 % 6.6 ENE max 15.5 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

