Meteo Nuoro, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili, con un significativo aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso della giornata. La temperatura subirà un calo rispetto ai giorni precedenti, mentre i venti si presenteranno moderati e freschi, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Nella notte, le condizioni inizieranno con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si osserveranno nubi sparse che aumenteranno progressivamente. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C a mezzanotte, per poi salire leggermente fino a 16,8°C alle 05:00. La velocità del vento varierà tra i 12,9 km/h e i 14,9 km/h, provenendo principalmente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 22,3°C intorno alle 11:00. Le precipitazioni rimarranno assenti fino a mezzogiorno, quando si registrerà l’inizio di piogge leggere, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 10%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15-18 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 32,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un incremento delle precipitazioni, che passeranno da leggere a moderate. La temperatura scenderà a 17,1°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Le piogge saranno accompagnate da venti freschi, con velocità che potranno raggiungere i 22,4 km/h e raffiche fino a 49,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile, e la copertura nuvolosa rimarrà costante. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 38,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano un Giovedì 12 Settembre caratterizzato da un clima instabile, con temperature in calo e piogge che si intensificheranno nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibilità di ulteriori precipitazioni e temperature fresche. Gli abitanti di Nuoro dovranno prepararsi a un fine settimana all’insegna dell’umidità e delle piogge, con un miglioramento atteso solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 14.9 OSO max 33.2 Libeccio 83 % 1012 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 14.2 OSO max 32.5 Libeccio 82 % 1012 hPa 7 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 8 % 15.9 O max 36.8 Ponente 74 % 1012 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21° prob. 2 % 15.5 OSO max 29.4 Libeccio 52 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.4 mm 14.8 OSO max 31.8 Libeccio 72 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +16.5° perc. +16.6° 2.06 mm 13.9 O max 34 Ponente 92 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +16.2° perc. +16.3° 0.51 mm 16.4 O max 38.9 Ponente 92 % 1009 hPa 22 pioggia leggera +14° perc. +13.8° 0.18 mm 16.5 O max 38.8 Ponente 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:32

