Meteo Nuoro, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle ore serali, mentre le temperature percepite varieranno in base all’ora del giorno. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un’atmosfera fresca e ventilata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 77%, e il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la situazione rimarrà stabile.

Nella mattina, la situazione meteorologica inizierà a migliorare leggermente. Le temperature saliranno fino a 25,8°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. I venti continueranno a provenire da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà al 35%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno o con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, il che favorirà attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 16,3°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 80%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che varierà. Si prevede che il clima rimarrà fresco e ventilato, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nella situazione meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 1 % 6.8 SO max 13.2 Libeccio 81 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 1 % 5.8 SO max 7.5 Libeccio 82 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° prob. 7 % 7.2 OSO max 14.4 Libeccio 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° Assenti 9.9 OSO max 18.6 Libeccio 42 % 1016 hPa 13 cielo sereno +25.7° perc. +25.2° Assenti 12.8 OSO max 17.7 Libeccio 35 % 1015 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.2° Assenti 9.8 OSO max 14.2 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 6.8 SO max 10.2 Libeccio 77 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 6.8 SO max 7.4 Libeccio 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:10

