Meteo Olbia, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra 14,3°C e 14,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del giorno. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di 23,7°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 12 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 50% e il 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni evidenziano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione climatica rimarrà simile anche nei giorni successivi, con una leggera possibilità di schiarite nel corso della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole potrebbero dominare il panorama per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 10.5 SO max 17.6 Libeccio 72 % 1014 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 9.4 SO max 13.6 Libeccio 71 % 1012 hPa 6 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° Assenti 8.5 SO max 13.4 Libeccio 73 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.1° Assenti 2.8 SO max 6.3 Libeccio 49 % 1011 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +22.9° Assenti 12.2 ENE max 9 Grecale 48 % 1010 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +21.4° Assenti 12.2 E max 11 Levante 53 % 1009 hPa 18 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 3.9 E max 5.2 Levante 68 % 1009 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:24

