Meteo Olbia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente per gran parte della giornata, rendendo questo sabato ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 67%. La brezza vivace proveniente da Ovest – Sud Ovest garantirà un clima fresco e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,5°C intorno alle 09:00. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. La ventilazione sarà leggera, con velocità che si manterranno attorno ai 11 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da sereno a coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 24,6°C, mentre la sensazione di calore percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 23,9°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 29%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature in calo fino a 15,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 74%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Domenica si prevede una giornata soleggiata, mentre lunedì e martedì le temperature potrebbero ulteriormente salire, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle belle giornate potranno quindi approfittare di questo periodo favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 10.8 OSO max 19.2 Libeccio 68 % 1014 hPa 4 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 10.5 OSO max 13.8 Libeccio 69 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 8 O max 14.2 Ponente 49 % 1015 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.5° Assenti 13.5 ONO max 13.5 Maestrale 31 % 1015 hPa 13 cielo coperto +24.6° perc. +23.9° Assenti 12 NNO max 13.7 Maestrale 29 % 1014 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +20.9° Assenti 6.7 NO max 15.1 Maestrale 46 % 1015 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 10.7 O max 18.5 Ponente 65 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 10 OSO max 12.1 Libeccio 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:28

