Meteo Oristano, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,9°C intorno alle 10:00, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere, con temperature che scenderanno a 22,1°C alle 15:00. La sera continuerà a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,5°C, con una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che varieranno dal 15% al 34%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 20,2°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 23,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci.

Il pomeriggio si preannuncia più instabile, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 22,8°C alle 14:00 a 20,6°C alle 17:00. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 59%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,59 mm.

La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. La velocità del vento sarà molto bassa, e l’umidità si attesterà attorno all’87%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,93 mm entro la 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si escludono occasionali piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 15 % 7.5 E max 9.5 Levante 79 % 1013 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16.2° prob. 27 % 8.3 E max 10.8 Levante 78 % 1013 hPa 7 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 22 % 6.4 E max 8 Levante 69 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° prob. 18 % 5.3 SO max 6.9 Libeccio 52 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° prob. 59 % 11.4 OSO max 10.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +21.6° perc. +21.4° 0.26 mm 10.7 OSO max 12.5 Libeccio 63 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.47 mm 1.5 ENE max 3.1 Grecale 78 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +17.8° perc. +17.8° 0.86 mm 3.2 ESE max 4.6 Scirocco 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.