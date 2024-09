Meteo Oristano, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Oristano prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina e il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i 36°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno superare i 37°C.

Durante la sera, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poche nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai 29-27°C, garantendo una serata piacevole e calda.

Nelle prime ore della notte, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero interessare la zona. Le temperature si attesteranno intorno ai 26°C, garantendo una notte mite e gradevole.

In base alla situazione attuale e alle tendenze osservate, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Oristano indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità e caldo, con temperature che potrebbero rimanere elevate anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Oristano

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.3° perc. +24.7° Assenti 13.3 E max 18.9 Levante 71 % 1011 hPa 4 cielo coperto +24.5° perc. +24.8° Assenti 14 E max 22.7 Levante 67 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +28.9° Assenti 10.4 ESE max 15.7 Scirocco 54 % 1011 hPa 10 cielo sereno +34.3° perc. +35.1° prob. 6 % 13.9 SE max 17.1 Scirocco 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +36° perc. +37.5° Assenti 15.1 SSO max 18 Libeccio 35 % 1011 hPa 16 cielo sereno +32.4° perc. +34.5° prob. 2 % 10.5 S max 16.3 Ostro 47 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28.2° perc. +30.4° Assenti 9.9 SE max 16.6 Scirocco 65 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 14 ESE max 22.3 Scirocco 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:43

