Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi passare a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più fredde. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,7 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 32% e il 49%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Est, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere gradualmente, ma rimarranno comunque sopra i 20°C. Il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa, segno di un clima stabile e favorevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 16,9°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si manterrà vivace, ma senza creare disagi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 29 Settembre a Orta di Atella si presenteranno favorevoli, con un clima ideale per trascorrere una giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo le giornate autunnali particolarmente gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +19.7° Assenti 10.6 OSO max 18.7 Libeccio 56 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 5.1 NNO max 6.9 Maestrale 58 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.5° perc. +18° Assenti 7.1 N max 9.1 Tramontana 60 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +21.7° Assenti 8.5 NNE max 11.3 Grecale 43 % 1019 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +24.6° Assenti 6.2 NE max 8.9 Grecale 32 % 1018 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22° Assenti 16.5 ENE max 17.4 Grecale 40 % 1019 hPa 18 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 16.4 ENE max 19.8 Grecale 44 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17.7° perc. +16.8° Assenti 15 ENE max 24.7 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

