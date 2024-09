Meteo Ottaviano, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. Con l’avanzare della giornata, il cielo si presenterà sempre più coperto, con picchi di temperatura che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Le condizioni di umidità si manterranno attorno al 46%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 21,4°C alle 09:00 e i 22,1°C alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra i 4,4 km/h e gli 8,3 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 30% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà compresa tra l’85% e il 92%, mentre le condizioni di vento si manterranno moderate, con raffiche che raggiungeranno i 11,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, garantendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 20,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 49%, e il vento si farà più leggero, mantenendosi sotto i 5 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano indicano una giornata di Domenica 15 Settembre caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento del meteo a partire da Lunedì, quando si potrebbero registrare schiarite e un incremento delle temperature. Gli amanti del bel tempo dovranno pazientare un po’, ma le prospettive per la settimana sembrano promettenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +17.2° Assenti 3.3 ENE max 6.2 Grecale 46 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +16.3° Assenti 2.2 NE max 4.5 Grecale 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +16.8° Assenti 2 ENE max 3.5 Grecale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.4° perc. +20.4° Assenti 4.4 ONO max 5.4 Maestrale 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +22.4° Assenti 8.3 O max 8 Ponente 30 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +22.1° Assenti 11.3 O max 9.3 Ponente 33 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +20.3° Assenti 6.6 ONO max 10.1 Maestrale 38 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 1.3 ONO max 5.1 Maestrale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

