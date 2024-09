Meteo Ottaviano, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Ottaviano indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 23°C. La giornata si presenterà quindi variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni che si intensificheranno nel corso delle ore.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno relativamente tranquille, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 19,8°C. La mattina si aprirà con un cielo che rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno rapidamente fino a 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 57% di nuvolosità entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 95% verso le 17:00. La pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, con velocità del vento che varierà tra 6 e 8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto e le precipitazioni continueranno, portando a un abbassamento delle temperature fino a 18,5°C. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con valori che si attesteranno attorno al 44%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 57%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ottaviano indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Martedì, con un ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente per la giornata di Lunedì, dove le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.8° perc. +19.5° Assenti 0.9 NO max 5.7 Maestrale 65 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 5 % 1.5 E max 6.3 Levante 65 % 1012 hPa 6 poche nuvole +18.8° perc. +18.4° prob. 12 % 5.9 ENE max 8.1 Grecale 63 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.1° perc. +21.7° prob. 5 % 5 ENE max 6.4 Grecale 50 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.4° perc. +23° prob. 2 % 1.3 SE max 7.2 Scirocco 45 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +22° 0.25 mm 2.2 SSE max 6.4 Scirocco 49 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +20.9° perc. +20.5° 0.22 mm 6.3 E max 10 Levante 55 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° prob. 52 % 9.3 ENE max 13.7 Grecale 56 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:04

