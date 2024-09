Meteo Ottaviano, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Ottaviano si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante la notte, che si attenuerà nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16,2°C e 22,8°C. La copertura nuvolosa varierà da nubi sparse a cielo sereno, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della temperatura, mentre la sera porterà un incremento della nuvolosità, con un cielo prevalentemente coperto.

Durante la notte, le condizioni meteo a Ottaviano saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, con una temperatura percepita di 15,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%.

Nella mattina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, e le temperature saliranno fino a 22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 11%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 9,7 km/h. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 31%. Questo periodo della giornata sarà ideale per attività all’aperto, grazie al cielo sereno e alle temperature gradevoli.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si manterranno attorno ai 21,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 43%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 12,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto confortevole.

La sera porterà un cambiamento, con un incremento della nuvolosità e un cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 18,7°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 92%, e l’umidità si manterrà attorno al 47%. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano indicano un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata, con un passaggio da pioggia leggera a cielo sereno. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un ritorno di condizioni più instabili, con possibili piogge e un aumento della nuvolosità. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.9° perc. +16.5° 0.45 mm 5.5 ONO max 13.4 Maestrale 72 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +15.8° 0.16 mm 3.5 NNE max 9.7 Grecale 70 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° prob. 18 % 5 ENE max 7.2 Grecale 59 % 1011 hPa 9 poche nuvole +20.8° perc. +19.8° Assenti 3.4 NNE max 6.3 Grecale 37 % 1012 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22° Assenti 9.7 ONO max 10.1 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +20.9° Assenti 13.8 O max 13 Ponente 40 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +19.9° prob. 4 % 8 NO max 12.3 Maestrale 39 % 1013 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +18.6° prob. 6 % 6.4 NE max 8.6 Grecale 46 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

