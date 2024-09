Meteo Pachino, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Pachino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 28,1°C durante il pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero toccare i 37 km/h nel pomeriggio, provenienti principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 58% e il 83% nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 8%. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che si aggireranno attorno ai 16 km/h.

Nella mattina, le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere. I cieli saranno sereni e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27,4°C entro le 9:00. La velocità del vento si manterrà tra i 18 km/h e i 22 km/h, garantendo una piacevole brezza.

Il pomeriggio porterà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 27,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un massimo del 2% di nuvole. Tuttavia, la velocità del vento aumenterà, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 37 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà l’86% entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 24,6°C, e l’umidità aumenterà, portandosi fino al 79%. La ventilazione si attenuerà, ma rimarrà comunque presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La settimana si prospetta quindi favorevole per attività all’aperto, con un clima che continuerà a essere tipicamente estivo, sebbene con un incremento della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.3° perc. +24.6° Assenti 16 O max 19.5 Ponente 72 % 1012 hPa 4 poche nuvole +23.9° perc. +24.3° Assenti 17.9 O max 23.3 Ponente 75 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° Assenti 19.9 O max 27.2 Ponente 70 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.8° perc. +29.3° Assenti 20.4 OSO max 23.4 Libeccio 62 % 1013 hPa 13 cielo sereno +28.1° perc. +29.5° Assenti 27.3 O max 30.3 Ponente 59 % 1012 hPa 16 cielo sereno +27° perc. +28.1° Assenti 22.7 O max 33.8 Ponente 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +24.6° perc. +25.1° Assenti 8.4 NNE max 19.2 Grecale 79 % 1014 hPa 22 nubi sparse +23.7° perc. +24.3° Assenti 6.3 NE max 11.9 Grecale 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.