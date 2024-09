Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Paderno Dugnano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere durante le ore del mattino e un miglioramento delle condizioni nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 14,5°C nel pomeriggio, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con cieli prevalentemente coperti e piogge intermittenti che si concentreranno nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo un clima piuttosto fresco.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 05:00. La temperatura scenderà fino a 12,7°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La pioggia sarà accompagnata da venti provenienti da est, con una velocità che potrà arrivare fino a 12,7 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte del 92%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Sebbene la copertura nuvolosa rimarrà alta, si passerà a cieli coperti, con una temperatura che salirà fino a 14,5°C. Le piogge diventeranno meno frequenti, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 61%. I venti saranno più leggeri, con velocità attorno ai 9,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà elevata, ma le precipitazioni saranno assenti. I venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere e cieli coperti, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che tenderanno a risalire. Gli amanti del bel tempo potranno quindi sperare in un inizio di autunno più clemente nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +12.9° Assenti 9.3 NNE max 21.9 Grecale 56 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13° Assenti 9.9 ENE max 28.3 Grecale 64 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.22 mm 8.9 E max 28.2 Levante 81 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.7° perc. +12.3° 0.37 mm 12.7 ESE max 30.7 Scirocco 89 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.53 mm 7.4 N max 11.8 Tramontana 91 % 1020 hPa 15 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 68 % 9.5 NNO max 14.4 Maestrale 79 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° prob. 38 % 7.5 NNO max 15.3 Maestrale 84 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 6.6 NNO max 9.1 Maestrale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:25

