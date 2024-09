Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paderno Dugnano di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C e 12,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 45,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 93% e il 98%. Anche la velocità del vento si manterrà moderata, con valori che varieranno tra 13,8 km/h e 15,9 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attestandosi intorno al 34%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che scenderà fino a 10,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 37%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il quadro meteorologico asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 13,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 9,3 km/h. L’umidità salirà fino al 53%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano indicano una giornata di Sabato 14 Settembre caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.9° perc. +11.6° Assenti 19.4 NNO max 45.3 Maestrale 49 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +11° Assenti 16.8 NNO max 43.2 Maestrale 51 % 1014 hPa 6 cielo coperto +12.8° perc. +11.5° Assenti 14.2 NNO max 41.5 Maestrale 53 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16° Assenti 14.3 NNO max 33.3 Maestrale 42 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +18.4° Assenti 13.1 N max 19 Tramontana 32 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +18.9° Assenti 10.8 N max 15.4 Tramontana 33 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +14.9° Assenti 9.9 N max 21.8 Tramontana 46 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +12.6° Assenti 9.5 N max 19.3 Tramontana 52 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.