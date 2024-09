Meteo Padova, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Padova indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 17°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità intorno all’81-87%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 17°C, con un’umidità che si manterrà tra l’82% e l’83%. Il vento, sempre di debole intensità, continuerà a provenire da nord-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 14 km/h. Anche in questo intervallo orario, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un leggero cambiamento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Anche in questo caso, non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni meteo potrebbero migliorare nei giorni successivi, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario monitorare gli aggiornamenti delle previsioni meteo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 2.4 ENE max 2.7 Grecale 88 % 1012 hPa 5 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 2.8 SO max 3.1 Libeccio 89 % 1012 hPa 8 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.1 O max 5.8 Ponente 79 % 1012 hPa 11 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 6.8 NNE max 8.4 Grecale 83 % 1012 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 3 % 8.9 NNE max 12.9 Grecale 82 % 1011 hPa 17 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 23 % 8.6 NE max 15.3 Grecale 84 % 1010 hPa 20 nubi sparse +16.1° perc. +16° prob. 19 % 8.6 NE max 14.9 Grecale 86 % 1009 hPa 23 nubi sparse +16° perc. +16° prob. 19 % 9.7 NE max 16.7 Grecale 88 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:56

