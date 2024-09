Meteo Padova, le previsioni per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Padova prevedono condizioni atmosferiche instabili per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20-22°C, con una sensazione termica leggermente superiore.

Nel corso della giornata, la pioggia continuerà a cadere in modo moderato, con intensità variabile. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con precipitazioni che potrebbero diventare più intense. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con venti provenienti prevalentemente da Nord Est, che potrebbero raggiungere velocità elevate.

Nella serata, non si osserveranno miglioramenti significativi, con piogge persistenti e una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +18-19°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto alta, con venti che potrebbero mantenersi sostenuti.

In base alla situazione attesa per Giovedì 5 Settembre a Padova, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge e venti intensi. Per i prossimi giorni, è probabile che le precipitazioni persistano, con possibili miglioramenti solo verso la fine della settimana. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nella situazione meteo a Padova.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Padova

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +20.9° 0.52 mm 2.7 N max 4.8 Tramontana 78 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.3 mm 8.9 NNO max 12.7 Maestrale 87 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.63 mm 10.6 NE max 23 Grecale 84 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +22.6° perc. +22.8° 1.74 mm 17.8 NE max 29.8 Grecale 75 % 1011 hPa 13 pioggia moderata +21° perc. +21.4° 3.11 mm 11.5 NNE max 29.5 Grecale 85 % 1010 hPa 16 pioggia moderata +19.7° perc. +20.1° 3.16 mm 9.2 NNE max 25.3 Grecale 91 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +18.5° perc. +18.9° 0.29 mm 11.6 NE max 26.5 Grecale 95 % 1011 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 77 % 9.8 N max 17.4 Tramontana 95 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:37

