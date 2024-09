Meteo Padova, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C e 11,8°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 58% e il 64%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 17,3°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa al 100% e un’umidità che si manterrà attorno al 49%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,5 km/h e 4 km/h, provenienti principalmente da direzioni nordiche.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a variare, raggiungendo un massimo di 18°C alle 14:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 7,2 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, arrivando fino al 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C alle 21:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà intorno al 69%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra 4,8 km/h e 7,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova indicano una giornata di Sabato 14 Settembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature moderate e un cielo nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso la metà della settimana, quando potrebbero verificarsi schiarite e un incremento delle temperature. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana di tempo variabile, ma senza eccessive sorprese meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +10.6° Assenti 5.9 O max 6.6 Ponente 61 % 1011 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 4.6 ONO max 5.2 Maestrale 58 % 1011 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 3.9 ONO max 7.4 Maestrale 61 % 1012 hPa 10 cielo coperto +15.8° perc. +14.8° Assenti 3.2 NO max 5.2 Maestrale 54 % 1013 hPa 13 cielo coperto +17.6° perc. +16.8° Assenti 4 NNE max 5.9 Grecale 49 % 1014 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 3.5 ESE max 5.8 Scirocco 61 % 1014 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 4.8 ENE max 5.3 Grecale 64 % 1016 hPa 22 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 6.5 N max 7 Tramontana 70 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:20

