Meteo Pagani, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pagani si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere durante la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,7°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% nelle ore mattutine, per poi diminuire nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi a partire dalle ore 12:00, portando a una leggera intensificazione delle precipitazioni nel pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,1°C. Tuttavia, le previsioni meteo indicano che ci saranno ancora possibilità di pioggia leggera, con accumuli minimi. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante l’umidità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, e le condizioni meteo diventeranno più stabili, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 2%. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo previsto per Giovedì e Venerdì. Si assisterà a un aumento delle temperature e a una diminuzione della copertura nuvolosa, favorendo giornate più soleggiate e gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 4.4 SE max 6.5 Scirocco 75 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 4.7 SSE max 6.7 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 15 % 6 SE max 8.1 Scirocco 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 23 % 5.8 SSE max 6.7 Scirocco 64 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +24.7° perc. +24.7° 0.3 mm 10.5 SSO max 13 Libeccio 57 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.13 mm 11.8 S max 12.8 Ostro 62 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.7° perc. +22° prob. 36 % 6.8 SSE max 8.6 Scirocco 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° Assenti 4.5 SE max 6.5 Scirocco 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:48

