Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo si manterranno stabili, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,2°C. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una temperatura che si aggirerà intorno ai 17°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa che si ridurrà temporaneamente al 56%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno intorno ai 2,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 18,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, e il vento si farà più presente, mantenendosi attorno ai 4,9 km/h. Le precipitazioni non sono previste, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla mancanza di sole.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà alta, attorno al 76%. Il vento, sempre da Nord Est, continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cielo nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per possibili variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 6.8 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1021 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 4.8 NNE max 4.3 Grecale 81 % 1020 hPa 6 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 4.9 NNE max 4.9 Grecale 81 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 5 SO max 2.8 Libeccio 64 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 4.6 S max 4 Ostro 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.3° Assenti 4.9 S max 4.4 Ostro 57 % 1016 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.7 ENE max 3 Grecale 73 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° Assenti 6.3 NNE max 5.9 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:12

