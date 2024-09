Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Palazzolo sull’Oglio si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica una mattinata fresca, con valori che si aggireranno intorno ai 13°C e 14°C, mentre nel pomeriggio si raggiungeranno punte di 17°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che si manterrà alta, specialmente nelle prime ore del giorno. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra l’80% e l’84%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1020 hPa. Le condizioni di calma del vento, che si presenterà come una leggera brezza, contribuiranno a creare un’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14°C entro le 09:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 77%, e il vento sarà quasi assente, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h. A partire dalle 12:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che toccheranno i 17°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e temperature stazionarie attorno ai 17°C. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 62%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 3 km/h e i 4 km/h. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a circa 13°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’81%, e il vento continuerà a essere debole, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno fresche e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di umidità elevata potrebbero rendere l’aria più pesante. Si consiglia di prepararsi a giornate simili anche nei giorni successivi, con un’attenzione particolare alle temperature fresche e alla copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13° perc. +12.6° Assenti 6.4 ENE max 9.5 Grecale 82 % 1025 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 4 % 4.7 NE max 6 Grecale 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 0.7 NE max 3.5 Grecale 81 % 1024 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.4 SSO max 2.9 Libeccio 77 % 1024 hPa 12 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.6 OSO max 4.5 Libeccio 64 % 1022 hPa 15 nubi sparse +17.6° perc. +17° Assenti 4.4 OSO max 4.6 Libeccio 64 % 1020 hPa 18 nubi sparse +13.9° perc. +13.4° Assenti 1.9 NE max 2.5 Grecale 79 % 1020 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.3 NE max 6 Grecale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:57

